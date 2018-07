Casal de Nova York se conhece e se casa dentro de ônibus

Osvaldo Jimenez e Kara Mullins se conheceram em um ônibus e se casaram 13 anos depois no transporte público. Foto: Pixabay

Casar dentro de um ônibus estava nos planos de Osvaldo Jimenez e Kara Mullins, de Nova York, há anos.

Eles se conheceram em 2003 dentro do transporte público da linha M14D da cidade e no último dia 20, mais de dez anos depois, trocaram votos na mesma rota.

"Eu tenho andado neste ônibus por muito tempo, sei cada entrada e saída e sabia que nada daria errado", disse Jimenez, de 41 anos, à People sobre planejar a cerimônia em um veículo em movimento.

Em um ônibus com mais de 80 pessoas, o casório foi leve e suave como tinha de ser, mesmo que o trajeto fosse um pouco acidentado.

"Eu usei um salto de 12 centímetros, achei que eu fosse entrar no ônibus e dar de cara com o chão porque eles estava em movimento o tempo todo", contou Kara, de 35 anos. "Eu estava me segurando pela vida, mas foi perfeito. Todos os amigos vieram e fizeram suas partes", disse.

Na noite em que se conheceram, eles desceram do ônibus no mesmo ponto. Jimenez conta que a primeira coisa que passou pela mente dele ao ver Kara foi: "Se um dia eu me casar, eu quero me casar com uma garota como ela".

Eles seguiram por caminhos separados, porém, mais tarde na mesma noite, ele a encontrou em um bar e teve coragem de iniciar uma conversa.

Em março de 2015, ele a pediu em casamento - dentro de um ônibus da mesma linha de sempre. Até o convite de casamento simulava uma passe de ônibus. Será que daria certo nos transportes públicos do Brasil?

