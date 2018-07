Casal de idosos morre com cinco horas de diferença

Ilma e Albino eram casados há 64 anos Foto: Pixabay

Casados há 54 anos, Albino Müller e Ilma Zago Müller não viveram um sem o outro por mais de cinco horas. O marido sofreu um enfarte e não resistiu. A família preferiu não contar para sua mulher, que passaria por uma cirurgia. No entanto, ela morreu também no dia 25 de junho.

Segundo a Zero Hora, Ilma foi internada muitas vezes no último mês, o que fez com que Albino ficasse triste e comesse pouco. Segundo a filha deles, Olívia, o casal conversava muito e, por isso, ele sentiu falta da mulher.

"Meus irmãos me contaram que visitaram ela no hospital na sexta-feira, 23, e ela disse: 'Se eu morrer, teu pai não vai durar uma semana', e aí os dois faleceram no domingo, 25", disse a gaúcha ao jornal.

Albino morreu na casa dos dois, por volta das 7h30. Já Ilma entrou em cirurgia às 9h, sem saber da perda do marido, e não resistiu.