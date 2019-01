Casal de idosos joga Mario Kart diariamente para ver quem fará chá

Casal jogando Mario Kart. Foto: Reddit / @bork138

Há hábitos comuns num relacionamento: ir ao parque, ao cinema, andar de mãos dadas... No entanto, existem algumas pessoas que fogem do convencional, como o casal de idosos que joga partidas do game de Nintendo 64 Mario Kart todos os dias desde 2001 para ver quem vai fazer o chá do dia.

Segundo o filho, Louis Bork, os dois seguem esse ritual "religiosamente" todos os dias, e ambos conhecem diversos truques do jogo. "Há alguns anos, eles concordaram em não usar atalhos ou 'fraudes', já que brigariam", recorda ele nos comentários da rede social Reddit.

Veja abaixo uma foto de 2014 do casal:

Bork conta também que os pais lhes deram o videogame de presente de Natal em 1999, mas, conforme ele foi crescendo, o casal pegou o brinquedo de volta e hoje, já na velhice, se divertem com o clássico jogo do personagem Mario Bros.

Segundo ele, os dois costumam jogar uma partida no modo corrida e uma "melhor de três" no modo batalha. Enquanto seu pai costuma optar pelo personagem Toad, a mãe joga com Yoshi durante as corridas e Wario nas batalhas.