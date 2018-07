Casal de idosos faz ensaio inspirado em 'Up – Altas Aventuras'

Casal faz ensaio inspirado em 'Up - Altas Aventuras'. Foto: Larissa Lamp

Em 6 de setembro de 1950, Claudino Baroni e Rosina Basso Baroni se casaram no Rio Grande do Sul. Para comemorar os 66 anos de casamento, os dois fizeram um belo ensaio inspirado na história de Up – Altas Aventuras, animação da Disney Pixar.

O filme apresenta, logo no início, a história de Carl e Ellie, desde que se conheceram até quando ficaram mais velhos. O ícone do filme é uma casa cheia de balões coloridos em cima, e esse elemento está presente nas fotos do casal, feitas pela fotógrafa paranaense Larissa Lamp.

Confira abaixo as lindas fotos: