Casal de fotógrafos retrata personalidade de cães em projeto especial

'The Dog Show' é uma série de fotografias feitas pelo casal de fotógrafos russos Alexander Khokhlov e Veronica Ershova. Foto: Alexander Khokhlov e Veronica Ershova / imagem cedida pelos fotógrafos

Alexander Khokhlov e sua esposa, Veronica Ershova, são um casal de fotógrafos de Moscou, na Rússia, muito conhecidos pelos retratos de pessoas que passam por grandes transformações utilizando apenas maquiagem.

No entanto, outro trabalho tem rendido ao casal destaque: o The Dog Show. O projeto, que está em sua segunda edição, tem uma série de imagens de diversas raças de cachorros em várias poses divertidas.

Os fotógrafos dizem querer retratar tanto a beleza da raça quanto a personalidade dos animais. Foto: Alexander Khokhlov e Veronica Ershova / imagem cedida pelos fotógrafos

O projeto começou em 2017 e, segundo Khokhlov, já contou com dezenas de cachorros retratados. "Cada um deles é único e é isso o que tentamos mostrar em cada foto", declarou. As imagens renderam à dupla o prêmio de Fotógrafo do Ano na categoria Natureza no Moscow International Foto Awards 2018.

Khokhlov e Veronica também divulgaram um vídeo em que mostram os bastidores das sessões com os animais. Confira:

Para conhecer mais sobre o The Dog Show e ver outras imagens do projeto, clique aqui.