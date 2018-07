Casal com síndrome de Down completa 23 anos de casado

Maryanne and Tommy vão completar 23 anos de casados em julho. Foto: www.facebook.com/maryanneandtom

Os ingleses Maryanne e Tommy Pilling foram umas das primeiras pessoas com síndrome de Down a se casarem na Inglaterra. Os dois estão juntos há 22 anos e provam que o amor realmente não tem barreiras.

"O relacionamento deles é muito especial porque não há questões escondidas, o amor deles é puro", disse Lindi Newman, irmã de Maryanne, ao Us Weekly. Ela criou uma página no Facebook para registrar o amor do casal, que, em julho, completa 23 anos de casamento.

Ao site, Lindi disse que se lembra até hoje do dia em que a irmã conheceu Tommy. O rapaz vivia num abrigo pois seus pais haviam falecido quando criança. Então, há mais de duas décadas, ele e Maryanne se encontraram e se apaixonaram rapidamente.

Tommy resolveu pedi-la em casamento e, para isso, comprou um anel numa máquina de doces. Antes de fazer o pedido, porém, foi pedir a aprovação da sogra - que o levou para uma joalheria para comprar um anel melhor. Maryanne disse 'sim' e os dois se casaram.

O casal hoje vive junto num apartamento ao lado da casa da mãe de Maryanne, na Inglaterra. Os dois estão bem de saúde, adoram jogar golfe e ir ao cinema. "O relacionamento deles é como um conto de fadas", disse Lindi.