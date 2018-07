Casal americano adota quatro irmãos brasileiros

Brandon e Jennifer Pratt ao lado de seus filhos Leandro, 7, Cristiano, 6, Enzo, 4, e William, 2 Foto: Facebook / Brandon Pratt

O casal americano Jennifer e Brandon Pratt vem chamando atenção na internet por conta de uma atitude bastante bonita que tiveram quando decidiram aumentar a família: a adoção de quatro crianças brasileiras, que estavam em um orfanato na cidade de Paulista, em Pernambuco.

A ligação de ambos com o Brasil surgiu por conta do cunhado de Jennifer, um jogador de futebol brasileiro, que os ajudou com a locomoção e a alimentação em sua estada no país.

Em entrevista ao USA Today, Brandon revelou que o processo de adoção durou cerca de três anos. Os quatro irmãos, Leandro, 7, Cristiano, 6, Enzo, 4, e William, 2, foram negligenciados pela família, e o mais velho chego inclusive a pedir esmolas na rua: "Esse garoto tem seis anos e flerta com mulheres que têm três vezes a sua idade e já conheceu a parte difícil da vida mais do que qualquer criança de seis anos já deveria ter conhecido. Eu rezo para que, quando chegarmos em casa, ele aproveite para aproveitar para sair com crianças da sua idade".

Após passar por um período de adaptação e providenciando a documentação dos pequenos, eles finalmente puderam ir aos Estados Unidos, no estado de Iowa, onde a família vive. Chegaram pouco antes do natal, em 22 de dezembro de 2016.

Brandon também falou sobre as dificuldades em relação à comunicação com os médicos em um sistema de saúde que considerou precário, e também na hora de cozinhar, em conseguir entender os rótulos dos alimentos.

Confira abaixo momentos em família que o casal compartilha em suas redes sociais: