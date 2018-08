Casal alemão realiza casamento em cima de uma corda bamba

Um casal alemão realizou casamento suspensos por uma moto em cima de uma corda bamba Foto: Peter Gercke/dpa via AP

Um casal no oeste da Alemanha se casou em um balanço embaixo de uma moto suspensa por uma corda bamba 14 metros acima do solo.

Segundo a agência de notícias alemã DPA, um pastor em cima de uma escada de incêndio conduziu as formalidades do casamento entre Nicole Backhaus e Jens Knorr na cidade de Stassfurt no sábado, 16. O casal trocou alianças no ar, mas por segurança, voltaram para o chão antes de dar o primeiro beijo.

Mais de três mil pessoas acompanharam o casamento nos céus, que aconteceu durante um festival local.

A corda bamba foi colocada entre os muros da cidade e uma torre, e a moto foi pilotada por Falko Traber, membro de uma família de artistas circenses.