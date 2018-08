Casa é leiloada na Itália com cadáver do proprietário dentro

Cidade de Vicenza, no norte da Itália Foto: Wikimedia Commons

Veneza - Uma casa na cidade de Vicenza, no norte da Itália, foi leiloada na última sexta-feira (13), mas ninguém notou que o proprietário estava morto no sofá da sala há nove meses.

De acordo com as autoridades, Walter Dal Zotto, de 42 anos, teria falecido entre junho e julho do ano passado. As causas da morte são desconhecidas, no entanto, acredita-se que ele estava doente.

O corpo de Zotto foi encontrado depois do término do leilão, quando um oficial de justiça foi até o local para realizar o despejo do proprietário. (ANSA)