Casa é abandonada no meio de uma estrada nos Estados Unidos

Casa pré-fabricada foi abandonada em uma rodovia dos EUA. Foto: Dover Delaware Police Department via AP

A polícia da capital de Delaware, Estado dos Estados Unidos, está em busca de saber quem abandonou uma casa no meio de uma estrada.

O Departamento de Polícia de Dover disse que alguém deixou uma casa pré-fabricada no caminho, o que bloqueou o tráfego até, pelo menos, esta quarta-feira, 27.

No Facebook, os policiais publicaram fotos do imóvel, que foi deixado na rodovia Long Point. "Não, isso não é uma brincadeira. Não conseguiremos alguém para mover a casa até quarta-feira, então a Long Point Road está fechada até novo aviso. Por favor, use uma rota alternativa de viagem", escreveu o departamento na publicação.

Nos comentários, algumas pessoas perguntaram, sem resposta, se poderiam ficar com a casa se conseguissem tirá-la de lá. Outro lembrou da música Our House, da banda Madness, em que um dos trechos fala sobre "nossa casa, no meio da nossa estrada".

*Com informações da Associated Press