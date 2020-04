Carteiro usa fantasias para entregar cartas durante quarentena

Jon Matson continua trabalhando mesmo durante a pandemia. Foto: Instagram / @jon_the_viking_matson

Para tentar trazer mais alegria para as pessoas que encontra todos os dias, o carteiro Jon Matson tem ido trabalhar diariamente com uma fantasia diferente. Matson, que vive no Reino Unido, não pode parar de trabalhar pois ele ainda precisa entregar a correspondência para a população, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

O carteiro já se vestiu de líder de torcida, soldado romano, egípcio, indígena e aviador, e registra as novas roupas diariamente em sua conta no Instagram.

“Enquanto o vírus atinge o mundo eu ainda preciso ir trabalhar e entregar a correspondência, então hoje eu fiz isso com estilo e fiz algumas pessoas sorrirem. Esse era o principal objetivo”, disse Matson na primeira vez que usou uma fantasia, no dia 25 de março.

Matson trabalha atendendo a região de Boldon, que abrange alguns vilarejos no nordeste da Inglaterra. Nas publicações é possível ver que o carteiro tem interagido com as pessoas em quarentena que recebem as cartas, mantendo uma distância segura, em especial com crianças.

Ele já registrou um bilhete na porta de uma das casas por onde passa em que uma criança de sete anos agradece Matson pelo trabalho. O carteiro também ganhou um pacote de doces com um agradecimento de duas crianças: “obrigado por nos fazer sorrir”.

