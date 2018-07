Cartaz pede para pessoas não jogarem lixo no chão, mas de modo inusitado 

Secretaria colocou os cartazes na praia sem autorização da prefeitura Foto: Facebook/ O Brasil Que Deu Certo

A secretaria do Meio Ambiente de Miracema do Tocantins colocou placas na praia de Mirassol para conscientizar os banhistas a não jogarem lixo na rua ou na areia. No entanto, a escolha da frase chamou atenção:

"Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então porque não morre para garantir o emprego do coveiro" (sic).

Quem viu a placa nas redes sociais ficou impressionado com os erros gramaticais, o uso errado do 'porque' e a falta do ponto de interrogação. Alguns acharam a iniciativa engraçada, outros, grosseira.

Segundo informações do G1, a iniciativa foi do secretário de meio ambiente e não teve autorização da prefeitura.