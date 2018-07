Cartaz de 'aluga-se' causa discórdia entre os internautas

Um cartaz de 'aluga-se' causou discórdia na internet entre quem acompanha os signos Foto: Pixabay / MiraDeShazer

Uma foto de um cartaz de 'aluga-se' causou discórdia na internet por, digamos, discriminar alguns signos. A placa, escrita toda em maiúsculas e que não tem identificação de onde possa estar, diz: “atenção: se você for do signo de gêmeos, sagitário, peixes, virgem ou aquário; usuário de qualquer tipo de droga, fanático evangélico (ou os dois juntos) ou tem problemas com alcoolismo; por favor não peça, nem pergunte para alugar aqui”.

O que se seguiu foi uma discussão entre pessoas que concordavam com essas proibições ou não. “Nossa, eu super alugaria um imóvel pra um virginiano”, disse um dos internautas. Outro falou: “como assim aceita áries e não aceita peixes?”. “E eu que sou evangélico e de aquário?”

Veja abaixo o cartaz da discórdia e tome suas próprias conclusões: