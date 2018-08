Carta de ‘Yu-Gi-Oh!’ é colocada a venda por R$ 1,3 milhão

Uma carta de 'Yu-Gi-Oh!' foi colocada a venda no Japão por R$ 1,3 milhão Foto: Fred Greaves/Reuters

Quem era criança ou adolescente no início dos anos 2000 com certeza se lembra do fenômeno que foi Yu-Gi-Oh!. O jogo de cartas colecionáveis, baseado no anime cuja trama envolve tais cartas, foi febre no Brasil por algum tempo e até hoje se mantém em forma de aplicativo para celulares.

No Japão, uma loja de colecionáveis em Tóquio está vendendo uma edição especial da carta Dragão Supremo de Olhos Azuis pela ‘bagatela’ de 45 milhões de ienes (cerca de R$ 1,3 milhão). A carta é única: foi entregue ao vencedor do Asian Yu-Gi-Oh! Championship de 2001 e vem com um certificado autografado por Kazuki Takahashi, criador do anime.

Se for vendida, baterá por muito o recorde de card mais caro de Yu-Gi-Oh!. Segundo o site ComicBook, o recorde atual é da carta Armament of the Lethal Lords, dada ao vencedor do campeonato mundial de 2006, e que foi vendida por US$ 8 mil (cerca de R$ 26 mil) em leilão no eBay em 2017.

Veja abaixo as fotos postadas no Twitter do Dragão Supremo de Olhos Azuis em questão.