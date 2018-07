Carta de 'Magic' é vendida por mais de R$ 300 mil

Cartas utilizadas no jogo 'Magic: The Gathering'. Foto: Instagram / @magicthegathering

Você gastaria mais de R$ 300 mil para comprar uma única carta? Um colecionador fez isso na última sexta-feira, 27, quando comprou a carta Alpha Black Lotus, utilizada no jogo Magic: The Gathering. A peça estava à venda no eBay e foi arrematada por 87,7 mil dólares (aproximadamente R$ 324 mil).

O motivo da carta ser vendida por um preço tão alto está em sua raridade. No lado superior esquerdo está escrito "1993 Alpha", o que indica que a carta é super rara: apenas 1.100 cópias dessa versão foram impressas. Além disso, fatores como a preservação da carta e seu poder no jogo contribuíram para elevar o valor do item.