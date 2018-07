Carro que deveria parar sozinho não funciona e atropela mulher 

Mulher atropelada não teve ferimentos graves Foto: Pixabay

Uma demonstração de um novo carro em Sichuan, na China, não ocorreu como esperado pelos organizadores. A ideia da Nissan era mostrar sua nova tecnologia anticolisão, ou seja, o veículo deveria parar automaticamente quando identificasse algo à frente.

Para a demonstração, uma mulher ficou parada no caminho do carro. No entanto, ao invés de parar, o carro continuou e atropelou a mulher. Felizmente, ela não teve ferimentos graves.

Assista ao momento:

De acordo com o Mashable, a organização do evento divulgou um comunicado em que justifica o acidente por um erro do operador. "Estamos profundamente sentidos com os problemas de operação e gerenciamento, que nos levaram ao ocorrido", declararam.