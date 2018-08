Carro-forte deixa cair milhares de dólares em estrada dos EUA

Algumas pessoas pararam no caminho para pegar dinheiro. Foto: QuinceMedia/Pixabay

Milhares de notas de dólares saíram voando de um carro-forte depois que as portas traseiras do veículo se abriram durante o trajeto por uma rodovia nos Estados Unidos. A polícia não sabe exatamente quanto havia dentro do carro, mas garantiu que eram "centenas de milhares".

O caso ocorreu na última quarta-feira, 2, quando a Polícia Estadual de Indiana recebeu um chamado para recolher dinheiro na Interstate 70, no sudoeste da cidade de Indianápolis.

Os oficiais bloquearam o tráfego enquanto ajudavam a pegar as notas ao longo da rodovia. O sargento John Perrine disse que uma quantia indeterminada ficou desaparecida, porque alguns motoristas pararam no caminho para pegar dinheiro.

Ele disse que qualquer um que pegou o dinheiro pode ser acusado de roubo e pediu aos que fizeram isso para entrarem em contato com a polícia para devolvê-lo.

Com informações da AFP