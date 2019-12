Capa de Super-Homem usada em filme é comprada por quase R$ 800 mil

Capa foi usada pelo ator Christopher Reeve no file 'Superman', de 1978 Foto: Robyn Beck / AFP

Uma capa usada pelo ator Christopher Reeve no filme Superman, de 1978, foi vendida por quase US$ 200 mil, ou R$ 800 mil na cotação atual, em um leilão. O evento ocorreu na última quarta-feira, 18, e contou com vendas de outros objetos utilizados em produções de Hollywood.

Apenas seis capas foram usadas durante a gravação de Super-Homem, e a peça vendida foi o item comprado pelo maior valor de todo o leilão, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O protagonista Christopher Reeve, que morreu em 2004 devido a problemas no coração, ficou famoso pelo papel.

Além do acessório do super-herói, foram vendidos objetos dos filmes de Star Trek, da série Star Trek: A Nova Geração e de Os Caça-Fantasmas 2, todos com valores entre US$ 20 mil e US$ 32 mil (ou R$ 81 mil a R$ 129 mil, na cotação atual).

Mesmo anunciado como um dos principais itens do leilão, o cachimbo usado pelo ator Ian Holm em O Senhor dos Anéis, em que interpreta o hobbit Bilbo Baggins, não foi arrematado no evento.

Com informações da AFP

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais