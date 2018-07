Cãozinho robô detecta maus odores nos pés das pessoas

Cão robô vai detectar mau cheiro nos pés das pessoas através de sensor no nariz. Foto: Pixabay

Um pequeno cão robô criado por japoneses tem a missão de detectar maus odores nos pés das pessoas. Com um sensor de odor embutido no nariz, ele se curva para cheirar e dar o veredito.

Quando o cheiro é bom, ele até fica alegre. Se o cheiro não representa problema, ele balança a cauda. Porém, se o odor é nada agradável, ele simplesmente cai no chão e 'morre'.

O robozinho foi desenvolvido pela Next Technology do Japão, uma empresa derivada do Instituo Nacional de Tecnologia da Kitakyushu College.

O trabalho começou em 2015 devido à demanda de um homem que queria saber, exatamente, quão ruim era o cheiro dos pés dele, disse o porta-voz da companhia.

O primeiro protótipo foi divulgado em 2015:

O jornal The Japan Times mostrou que os odores corporais no país podem ser considerados uma forma de assédio. Na Ásia, onde muitas pessoas tiram os sapatos ao entrarem em uma casa, é muito mais difícil esconder os odores do pé.

Porém, o pequeno cão robô de 15 centímetros de comprimento não será barato. Quando ele chegar ao mercado no início de 2018, poderá custar mais de US$ 905 (mais de R$ 2.800).