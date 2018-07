Cãozinho aprende a subir nas costas de amigo mais alto para implorar por comida

Bella, a vira-lata, tem dois anos; Hank, o golden retriever, dez. Foto: Adriana Burkhart/Acervo pessoal

Os cachorros costumam encontrar todo o tipo de truque para conseguir comida mais facilmente. Mas, quando se é um pequeno cãozinho, como Bella, numa casa com outros quatro 'competidores' maiores, pode ser preciso buscar ajuda para conseguir aquela atenção extra.

A pequena vira-lata de dois anos aprendeu a subir no dorso de seu amigo da raça golden retriever, Hank. O cão já tem dez anos de idade e parece não se importar com a mania da amiga. Aliás, quando ela implora por um pestisco, ele acaba ganhando um também, relata a dona, a adolescente norte-americana de 19 anos Adriana Burkhart.

Apesar de os dois tecnicamente não morarem juntos - Bella mora apenas com Adriana, mas sempre visita a casa da família -, eles são inseparáveis. Além de andar com a vira-lata nas costas pela casa toda, Hank ainda dorme com a pequena em cima dele sempre que ela vai vistá-lo. Veja mais fotos da dupla: