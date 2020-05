‘Cãopanha Inverno Quentinho’ busca doações para animais resgatados

Canil Municipal do Guarujá abriga cerca de 200 animais Foto: Helder Lima / Prefeitura do Guarujá

O período do inverno, com a queda de temperaturas, pode comprometer a saúde não apenas de humanos, mas também de animais. E pensando na proteção de animais resgatados o Canil Municipal de Guarujá lançou a Cãopanha inverno quentinho para arrecadar mantas, cobertores, toalhas e lençóis.

A iniciativa foi lançada na sexta-feira, 15, e o canil conta atualmente com 200 animais resgatados, em sua maioria cães e gatos. Além de cuidar e fornecer abrigo para esses animais, o local também faz cirurgias, consultas com veterinários e castrações. Em 2019, foram realizadas mais de cinco mil castrações até o mês de novembro.

Todas as doações devem ser deixadas diretamente no canil, localizado na Rua Profª Maria Lídia Rego Lima, 301 – Jardim Conceiçãozinha. O local estará recebendo doações de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

"Se nós conseguirmos arrecadar mais do que o necessário, poderemos doar também para os cães comunitários da cidade e para os animais dos moradores de rua, que sofrem muito com o frio", ressalta a coordenadora da Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal, Vivi Vargas. Os animais abrigados pelo canil também estão disponíveis para adoção, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (13) 3387-7197, pela página no Facebook do canil ou visitar o local.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais