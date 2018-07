CãoCurso: shopping de São Paulo promove desfile de fantasias para cachorros neste sábado

A cachorrinha Loren ficou em 2º lugar no ano passado no quesito originalidade. Foto: Luciana Prezia/Divulgação

Quem disse que os pets têm que ficar de fora do Carnaval? No próximo sábado, 18, o shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, promove a 8ª edição do CãoCurso, um concurso de fantasias para cachorros também entrarem no clima de festa.

Serão 50 cães no desfile, previamente inscritos. As inscrições estão abertas e são feitas apenas presencialmente, no próprio shopping. A partir das 17h do sábado, os cachorros vão desfilar numa passarela e vão competir pelos prêmios de melhor coreografia, melhor figurino (originalidade e beleza) e melhor atuação (simpatia).

Após o desfile do concurso, haverá um desfile extra de dez cachorros que estão disponíveis para adoção, sem fantasia. Esses cachorros vão ficar expostos no local desde a abertura do shopping, às 10h. Depois, serão anunciados os vencedores do concurso.

Quem comanda a apresentação do CãoCurso é Luisa Mell, uma ativista dos direitos dos animais conhecida na internet e, à tarde, às 13h, ela estará disponível para fotos com os fãs.

Além do desfile e da apresentadora, o shopping ainda promove outra atividade para os cães. Do dia 19 ao dia 28 de fevereiro, quem visita o local pode levar seu cão para o Chroma Cão, um estúdio com fundo em chroma key que permite que os animais e seus donos criem um filme de até 30 segundos, que poderá ser compartilhado nas redes sociais.

Os cachorros vencedores - primeiro, segundo e terceiro lugares em cada categoria - ganham uma caixa cheia de presentes. Qualquer porte e raça de cão pode participar de desfile, que tem início às 17h do sábado, 18 de fevereiro.