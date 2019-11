Cão unicórnio: Filhote de cachorro que tem rabo no rosto é resgatado

Filhote com cauda no rosto foi resgatado na última sexta, 8, e não possui problemas de saúde Foto: Facebook / @macthepitbull

Resgatado na última sexta-feira, 8, pelo centro Mac’s Mission, um filhote de cachorro recebeu o nome de Narwhal, em referência ao Narval, baleia que possui um grande dente semelhante a um chifre em sua testa. O nome surgiu por causa de um detalhe inusitado: um rabo extra no rosto do cão.

Narwhal foi resgatado no Missouri, nos Estados Unidos, onde estava abandonado na rua. O Mac’s Mission, centro que realizou a ação, é especializado em receber animais com alguma deficiência ou problema de saúde que, com pioras, possam levar à eutanásia do animal. Narwhal foi apelidado de “o pequeno unicórnio peludo mágico”.

O centro foi fundado após o resgate do pitbull Mac, que teve duas pernas reconstruídas por meio de cirurgias. Narwhal foi levado para um veterinário e um raio-x mostrou que sua cauda não está conectada a um osso ou órgão, e não se movimenta. A princípio não foi identificada a necessidade de remoção da cauda.

O filhote está em ótimas condições de saúde, mas ainda não está disponível para adoção pois o centro optou por esperar para ver se a cauda pode crescer ou causar algum problema para ele. Por enquanto Narwhal seguirá sob os cuidados da dona do centro, Rochelle Steffen, em um lar temporário.

Uma campanha na internet já reuniu mais de mil dólares para ajudar Narwhal. O centro usou seu Facebook para ressaltar que a atenção que o cachorro atraiu é essencial para ajudar todas as atividades do Mac’s Mission, que funciona desde 2011 e depende de doações.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais