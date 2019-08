‘Cão tranquilo’ apronta durante ensaio fotográfico e internautas se divertem

Ensaio fotográfico realizado por Nícolas Carrelo, que capturou momentos de espontaneidade em família com o pet. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Imagine a situação: você e seu companheiro ou companheira decidem eternizar os momentos de amor com seu cãozinho em um álbum de fotografia. Para isso, entram em contato com um profissional.

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Nícolas Carrelo, que é fotógrafo há dez anos, recebeu um contato assim. Ele conta como Joyce e Alfredo descreveram o comportamento do cão, chamado Thor.

“Eles disseram: ‘Nícolas, eu queria fazer umas fotos com meu cachorrinho. Ele é bem dócil e calmo! Fique tranquilo que ele vai se comportar!’. Aham...passa para o lado para ver esta ‘calmaria’ em cão”, se divertiu o fotógrafo ao compartilhar a série de fotos no perfil dele no Instagram.

Nas imagens, o casal aparece de mãos dadas e em diversas tentativas de fazer poses, mas o cãozinho não parava quieto. Os internautas se divertiram com a situação. “Não me canso de olhar essas fotos. Muito engraçadas”, escreveu uma seguidora. “O álbum mais original, espontâneo, mais engraçado e mais lindo que já vi da vida”, comentou outra.

Repare nas expressões faciais dos donos nas fotos a seguir. Eles tentam orientar Thor a ficar quietinho para o registro das imagens, porém, o pet só queria brincar.

Em tempos de edição de imagens e uso excessivo de filtros para publicação em redes sociais, Nícolas Carrelo teve a sensibilidade de registrar a espontaneidade da família. O que, no fim das contas, é o mais importante.

Cachorro 'beija' tutores durante ensaio fotográfico. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Casal tenta fazer pose com o cão durante ensaio fotográfico. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Pedir para um cachorro ficar quietinho durante um ensaio fotográfico pode ser desafiador. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Ao longo do ensaio fotográfico, o cãozinho revela que não é tão 'calmo' assim. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Nessa imagem, o cãozinho dá a impressão que quer aparecer mais que os tutores, divertindo o fotógrafo Nícolas Carrelo. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Nesta imagem, o casal sai tranquilo de mãos dadas para passear com o pet, que roubaria a cena do ensaio fotográfico. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

O fotógrafo Nícolas Carrelo registrou momentos de espontaneidade do cãozinho em ensaio fotográfico e imagens divertiram internautas. Foto: Nícolas Carrelo Fotografia

Nícolas Carrelo não poderia imaginar a repercussão do trabalho nas redes sociais. “Quero agradecer a todos que comentaram e compartilharam as fotos. Nunca imaginei essa repercussão. Nunca fiz pensando nisso e tudo aconteceu naturalmente. Esta semana completo dez anos como fotógrafo profissional e sem dúvidas este foi o melhor e maior presente que eu poderia receber”, escreveu no Instagram.

Atendendo a pedidos, o fotógrafo compartilhou mais imagens do que ele chama de ‘doguinho mais calmo e comportado do Brasil’. Você pode acompanhar todas as fotos hilárias desse ensaio na publicação abaixo, arrastando a seta para o lado direito.