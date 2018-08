Cão se sente ignorado e não deixa que dona use o celular; veja

Dunkin fica triste toda vez que a dona mexe no aparelho Foto: Pixabay/@Winsker

Você já ficou bravo com uma pessoa querida porque ela não saia do celular quando estava com você? Uma adolescente dos Estados Unidos filmou seu cachorro escondendo seu celular toda vez que ela tenta pegá-lo.

Haley Deecken contou que Dunkin odeia quando ela mexe no celular e que, às vezes, coloca a cabeça em cima de sua mão apenas para impedi-la de conseguir manusear o aparelho.

“Ele também fica me encarando com um olhar frustrado e começa a latir em protesto. Sua cara triste me faz sentir muito culpada por usar o celular quando ele está por perto”, disse Haley.

No vídeo divulgado pela jovem, Dunkin aparece colocando suas patas em cima do aparelho e tirando-o de seu alcance. Em certo momento, ele chega a montar guarda ao lado do celular.

Pode parecer fofinho, mas especialistas afirmam que os cães ao redor do mundo estão desenvolvendo ansiedade e depressão por causa do tempo excessivo que seus donos passam usando o aparelho.

“Eu evito usar o celular quando Dunkin está por perto”, falou Haley. “Ele deve achar que estou ignorando-o quando estou olhando para uma tela. Tenho consciência de que isso pode ter um efeito negativo em cães, por isso só olho meu celular quando ele não está no mesmo lugar que eu”.

Confira: