Cão levado pela força das águas em um canal é resgatado no Chile; veja

Gustavo Rojas Aravena, que salvou o cãozinho que caiu em canal no Chile. Foto: Intagram/@tvmaule

Um homem resgatou um cachorrinho que estava sendo levado pela força das águas em um canal de irrigação na região de Colbún, no Chile. Gustavo Rojas Aravena é funcionário público de um órgão municipal e estava fazendo assessoria de agricultores.

Enquanto fazia o trabalho, Gustavo percebeu que o cão estava em apuros e lançou uma corda para resgatá-lo. Com habilidade, o homem conseguiu salvar o animal.

A equipe da TV Maule registrou o momento, digno de aplausos, e publicou o vídeo no perfil oficial da emissora no Instagram. Depois do resgate, Gustavo Rojas Aravena conseguiu localizar o dono do cãozinho.

Assista ao vídeo: