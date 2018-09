‘Cão-frentista’ no interior de São Paulo chama atenção e conquista fãs

Tirilo, o cão-frentista de Indaiatuba. Foto: Reprodução/ Facebook

O cachorro é o melhor amigo do homem, certo? Em Indaiatuba, no interior paulista, é o melhor companheiro dos frentistas de um posto de combustível. Tirilo, como é chamado pelos funcionários e clientes, apareceu no local no início de 2018. Ao receber água e comida todos os dias, além de uma cama para dormir, o cãozinho se sentiu acolhido e nunca mais foi embora.

De acordo com reportagem do jornal Correio, a funcionária Jheniffer Germano afirma que ele é o 'trabalhador' mais importante do estabelecimento. “Esse vira-lata sempre aparecia no posto procurando comida. Quando começamos a oferecer comida e água, ele não saiu mais de lá. E como o posto tem segurança 24 horas, ele nunca fica sozinho. Virou nosso mascote”, brinca. Com direito a crachá personalizado, o ‘gerente-geral’ do posto se mostra simpático com todos que se aproximam. Até roupinha de frentista ele ganhou da equipe.

Ao aparecer pela primeira vez, Tirilo estava cheio de sarnas e magro. Foi bem cuidado, castrado e agora é uma espécie de celebridade em Indaiatuba. A página do Facebook do perfil Indaiatuba Não é Praia publicou várias fotos do cão-frentista e a reação dos internautas foi inevitável.