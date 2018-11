Cão fica fora de casa por achar que porta está fechada

Um vídeo publicado no Instagram mostra um cachorro do lado de fora de uma casa esperando que suas donas abram a porta para que ele possa entrar. Essa seria uma situação normal, mas o que deixa a situação uma fofura é que a porta já está aberta e o cãozinho não percebe.

Nas imagens, é possível perceber que ele quer muito entrar e até coloca o focinho para dentro, mas não percebe que a porta já está aberta.

Depois de chamá-lo para dentro várias vezes, uma menina se levanta e simula que está abrindo a porta. Só depois disso é que ele entra em casa.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII