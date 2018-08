Cão é resgatado por bombeiros após seis dias preso em ribanceira

Resgatistas do corpo de bombeiros de Ituporanga ao lado do cãozinho resgatado. Foto: Facebook / @CBMSCItuporanga

Um cachorrinho foi resgatado pelo corpo de bombeiros da cidade de Ituporanga, em Santa Catarina, após ter caído em uma ribanceira, onde ficou durante cerca de seis dias.

De acordo com a instituição, "o cão estava fraco e debilitado", sendo utilizadas técnicas de salvamento em altura para resgatá-lo (confira no vídeo abaixo) após uma trilha de dois quilômetros ser percorrida pelos profissionais para realizar o procedimento no local de difícil acesso.

Confira abaixo: