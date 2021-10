Cão destrói livro ‘Como treinar seu cachorro’ no momento da entrega, antes que tutor possa ler

Cochorro da raça Cocker Spaniel Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Desde que adotou um filhote de cocker spaniel, Jim Hooker percebeu o hábito do cãozinho de correr para receber a correspondência. Porém, a intenção não era entregá-la ao seu tutor, mas “detonar” o que chegasse pelo correio. Por isso, o animal de estimação ganhou o nome de Ralph, em homenagem à animação Detona Ralph.

Para tentar corrigir esse comportamento e salvar sua correspondência, quando Ralph tinha 15 meses seu tutor encomendou pela internet o livro Como treinar seu cachorro.

A entrega, porém, aconteceu no mesmo dia que Hooker voltou para o trabalho presencial após o isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus.

O tutor deixou Ralph sozinho por algumas horas, rodeado de brinquedos para distraí-lo, mas sabia que o filhote iria dar um jeito de pegar a correspondência.

Quando estava chegando em casa, Jim viu o carteiro passando o pacote pela abertura da porta. Não deu nem tempo de ver o livro inteiro.

Ao abrir a porta, a publicação que o ajudaria a treinar seu cão já estava em pedaços. “Eu senti que ele sabia que era algo ali dentro que iria treiná-lo. Não consegui acreditar”, contou o tutor de Ralph.

Hooker não desistiu e está disposto a investir em um novo livro. “Espero que a primeira lição ali seja como impedir que seu cão mastigue o correio” disse.

Veja as fotos do flagrante de Ralph com os restos do livro Como treinar seu cachorro no site Chronicle Live.