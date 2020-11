‘Cão de guarda’ vence prêmio de foto de pet mais engraçada em 2020

O registro de Noodles ao lado de uma placa que diz 'cão de guarda em serviço' foi escolhida como a foto de pet mais engraçada de 2020 Foto: Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020 / Elke Vogelsang

Quem não gosta de tirar uma foto fofa ou engraçada do seu animal de estimação? Esse hábito rendeu um prêmio para Elke Vogelsang nesta terça-feira, 24. Um dos registros de Noodles, uma das cadelas de Elke, foi escolhido como a foto de pet mais engraçada de 2020.

Com o título “cão de guarda em serviço”, a foto traz Noodles mostrando a língua. Ela ganhou as categorias de “foto de cachorro mais engraçada” e “campeã geral” do Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020, que foi criado em 2019. Elke ganhou também 3 mil libras, cerca de R$ 21 mil, na cotação atual.

O prêmio também doou parte do valor arrecadado com as inscrições para a Blue Cross (Cruz Azul, em tradução livre), uma organização do Reino Unido que ajuda a cuidar de animais abandonados. A disputa também destaca o impacto positivo dos pets nas vidas de seus tutores, e incentiva a adoção de animais que vivem na rua.

A própria Noodles foi abandonada e vivia em um abrigo na Espanha quando foi adotado por Elke. Segundo ela, a cadela estava “abandonada e com uma sentença de morte” quando a atual tutora a encontrou. Noodles também ajudou a salvar a vida do companheiro de Elke, levando a tutora até ele quando o homem teve um aneurisma e desmaiou no banheiro.

O anúncio da premiação incluiu uma mensagem de agradecimento de Elke, que também se comprometeu em doar parte da sua premiação para organizações de caridade ligadas à causa animal.

Também foram anunciados os vencedores das categorias para gatos, cavalos, outros animais e “animal mais parecido com o tutor”. Confira os ganhadores:

O pequeno Basil foi o vencedor na categoria de foto de gato mais engraçada de 2020 Foto: Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020 / Malgorzata Russell

Vencedores na categoria de foto de cavalo mais engraçada, o trio de animais parece estar 'fofocando' Foto: Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020 / Magdalena Strakova

Hannah Seeger tirou uma foto junto com seu cachorro pela manhã, e o registro foi o vencedor da categoria 'animal mais parecido com o tutor' Foto: Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020 / Hannah Seeger