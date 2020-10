Cão 'cadeirante' vira personagem de livro infantil

Cãozinho Argos sofreu um acidente em 2018 e sua história de superação virou um livro infantil Foto: Larissa Onuki

Após o cão Argos, 3, ter sido atropelado em 2018, sua tutora, Larissa Onuki, viu sua vida mudar completamente, tendo que se adaptar a uma nova rotina, já que o Border Collie não conseguia mais andar como antes.

A história de superação do cachorro se tornou uma inspiração para Larissa que resolveu escrever um livro sobre Argos, retratando sua determinação em vencer os desafios do dia a dia com o apoio da família.

O livro infantil Argos, o cão de Rodinhas, publicado pela editora Inverso, conta a história do cachorro que, após a recuperação de um acidente e adaptação à 'cadeira de rodas', se motiva a participar de um campeonato canino e consegue chamar atenção ganhando um lugar no pódio.

Argos abraçado com a sua famíla: Larissa e Ciro Foto: Fer Cesar A história de inclusão e respeito aos animais com deficiência será lançada durante o 2º Encontro Nacional de Pets Especiais, no dia 1º de novembro de 2020, a partir das 11h, no Novotel São Paulo Morumbi, e terá a presença do Argos.

O cão também motivou Larissa Onuki a criar o Projeto Cão de Rodinhas, que tem o objetivo de trazer maior conscientização, informações e inclusão na sociedade sobre pets com deficiência.

A iniciativa atua a nível nacional e hoje conta com 27 afilhados especiais, um grupo de apoio e diversos tutores que foram ajudados com ações beneficentes e informações sobre o dia a dia de um pet especial.

