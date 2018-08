Cão abandonado é atacado no rosto por outro cachorro e fica à beira da morte

Denny levou uma mordida próxima ao olho. Foto: Facebook / Soi Dog Foundation

Ele foi para o inferno e voltou. Foi assim que a Fundação tailandesa Soi Dog descreveu a situação do filhote Denny numa publicação do Facebook. O animal foi abandonado pelo ex-dono e, desacostumado com as ruas, foi atacado no rosto por um outro cachorro.

O homem que testemunhou a briga disse à ONG que o cão cravou os dentes no rosto de Denny e o sacudiu como uma "boneca de pano". O rapaz conseguiu parar a agressão, mas o pequeno fugiu e foi encontrado dias depois por um membro da instituição, quando foi levado para um hospital veterinário.

De acordo com a Soi Dog, o ataque deixou uma ferida "profunda e dolorosa" próxima ao olho direito do cachorro. O machucado estava infestado de vermes e tecido podre, mas uma cirurgia de olho salvou a vida de Denny.

Na postagem, os integrantes da fundação, que se mantém por doações virtuais, agradeceram aos que ajudaram a pagar o tratamento do filhote. "Ele é, agora, um cão feliz graças a pessoas como você, que lhe deram uma segunda chance na vida", reconheceram.