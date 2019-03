Cantora denuncia racismo em shopping de SP e segurança a chama de prostituta

Mulher foi ofendida por segurança do shopping Bourbon, na zona oeste de São Paulo. Foto: Instagram / @raquelvvirginia

A cantora transexual Raquel Virginia, do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, denunciou a falta de respeito dos seguranças do shopping Bourbon, da zona oeste da capital paulista, após ser chamada de prostituta por um deles na sexta-feira, 8.

Tudo começou quando ela viu alguns guardas do estabelecimento intimidando um grupo de adolescentes negros, devido a reclamação de uma loja. "Comecei a discutir com um dos seguranças, que o tempo todo perguntou quem eu era", relata. "Eu o respondi dizendo que sou uma cidadã que paga impostos e não vai compactuar com o crime de racismo", completa.

Após a discussão, os jovens foram liberados e ela foi fazer compras. Na volta, o funcionário com quem discutiu olhou para as sacolas de Raquel, o que levou a mulher a abordá-lo novamente. "Pode olhar, sou rica. Comprei bastante coisa cara. Fruto de estudo e competência", afirmou.

Irritado, o segurança provocou: "Tem que estudar para ser p*** e fazer programa?".

O shopping Bourbon informou que vai afastar a equipe de segurança que a ofendeu e tomará providências internas para evitar que casos assim se repitam. Leia abaixo o relato de Raquel na íntegra.

