Canguru invade campo de futebol e 'brinca' de goleiro com funcionário do estádio

Um canguru invadiu um campo de futebol no intervalo de jogo entre Belconnen United e Canberra FC no domingo, 24, pelo campeonato estadual feminino de Canberra, capital da Austrália, e animou os espectadores ao ‘brincar’ de goleiro com um funcionário do Deakin Stadium.

Perto do fim do intervalo, o canguru entrou pulando no campo e se deitou perto de um dos gols. Um funcionário que estava perto começou a jogar bolas na direção do bicho para ver se conseguia espantá-lo, mas ele resolveu defender como se fosse um goleiro.

Após alguns minutos ele saiu de campo e a partida foi reiniciada, mas ele voltou novamente e cruzou o gramado até ser espantado por um carro e ir para uma mata que existe em volta do estádio. Belconnen acabou vencendo a partida por 2x0 e continua na liderança do campeonato com 12 vitórias em 12 jogos.

