Canal Food Network é processado por plagiar vídeo de receita

Vídeo em que a blogueira Elizabeth LaBau ensina receita original se tornou viral Foto: instagram.com/elabau/

O canal de culinária Food Network está sendo processado pela blogueira Elizabeth LaBau, dona do site SugarHero, por supostamente ter copiado o vídeo em que ensina como fazer uma receita criada por ela.

A blogueira criou uma receita de globos de neve comestíveis no Natal que passou dos 740.000 compartilhamentos no Facebook e fez o servidor do seu site cair. Ela ainda publicou um tutorial em vídeo em que ensinava a fazer a guloseima.

No entanto, apenas três semanas após a publicação, o canal Food Network divulgou um vídeo muito similar, também ensinando a receita. Elizabeth entrou na Justiça por infração dos direitos autorais e alega que o vídeo do canal culinário usou “ângulos, cores, texto e outros elementos iguais aos adotados por ela”.

A blogueira alega que entrou em contato com o canal para que retirassem o vídeo da Internet ou que pelo menos lhe dessem o crédito, mas não obteve sucesso. O Food Network não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Agora ela busca uma indenização de US$ 150 mil por todo o estresse que a situação lhe causou. Além disso, ela alega que toda a polêmica a impediu de manter o funcionamento do blog normalmente.

Confira os vídeos da blogueira e do Food Network, respectivamente:

Here's how to make my FAMOUS SNOW GLOBE CUPCAKES! Hundreds of people have made them and loved them. And YES, they are completely edible! ❄️☃️ FULL RECIPE: http://www.sugarhero.com/snow-globe-cupcakes-gelatin-bubbles/ Uma publicação compartilhada por Elizabeth LaBau - SugarHero! (@elabau) em Dez 3, 2016 às 12:50 PST

Tradução: Aqui vai como fazer meus famosos Globos de Neve de cupcake! Centenas de pessoas já fizeram e adoraram. E SIM, eles são comestíveis!