Canadense pede R$ 90 por lanche do McDonald's comprado há 6 anos

Um canadense identificado como Dave Alexander está vendendo um hambúrguer e um pacote de batatas fritas comprados em uma loja do McDonald's há seis anos em um leilão no site de vendas online Ebay.

O valor inicial estabelecido pelo vendedor foi de 30 dólares canadenses, cerca de R$ 90. No momento em que esta matéria foi publicada, porém, o lance mais alto já batia em 150 dólares canadenses - o equivalente a cerca de R$ 450.

"Estes são um cheeseburger e uma batata frita originais do McDonald's comprados em 7 de junho de 2012. Dono original, nunca foram comidos", diz em seu anúncio.

De acordo com Dave, os alimentos ficaram em uma estante por mais de seis anos, mas ainda estão com boa aparência. Ele ainda sugere que eles sejam usados para "pesquisa científica" e que têm valor "histórico".

"Isso não é uma piada. Estes são um hambúrguer e batatas fritas legítimas e muito reais do McDonald's, que nós compramos em London, Ontário, Canadá, em 7 de junho de 2012."

Em entrevista ao programa As It Happens, da rádio canadense CBC, Dave, que é fazendeiro, contou que pediu que sua filha comprasse o lanche para fazer um experimento, já que tinha ouvido que sanduíches de fast-food poderiam durar anos sem apodrecer, e queria descobrir se tratavasse apenas de uma lenda urbana.

Clique aqui para conferir as fotos postadas por Dave e tire suas próprias conclusões.

I'm selling my 6 YEAR OLD McDonald's Cheeseburger & Fries! You KNOW you want to buy them! https://t.co/299KSi8ZKV Get your own piece of undying history today!! Originally Purchased June 7, 2012 @cbcasithappens @oneredpaperclip @CTVKitchener @TheEllenShow