Canadense esculpe um carro na neve e confunde policiais

O canadense Simon Laprise esculpiu um carro na neve e enganou policiais achando que se tratava de um veículo de verdade Foto: Facebook/L.S.D Laprise Simon Designs/imagem cedida pelo fotógrafo

O designer canadense Simon Laprise aproveitou a nevasca que caiu sobre Montreal no início desta semana para fazer uma brincadeira. Ele juntou neve que caiu perto de sua casa e esculpiu um carro em tamanho real para fazer uma pegadinha com os trabalhadores da empresa que limparia a neve na madrugada.

O ‘carro’ parado no meio da rua chamou a atenção de uma viatura policial que estava fazendo patrulha no bairro. Laprise postou no Facebook uma foto do confuso policial olhando a escultura. Ele inclusive deixou uma ‘multa’ com um bilhete: “Você fez a nossa noite”.

Conversando com o jornal New York Daily News, Laprise disse que fez o carro inspirado no famoso DeLorean dos filmes De Volta Para o Futuro e que a intenção nunca foi chamar a atenção da polícia, apesar de eles terem gostado da brincadeira.

Veja abaixo as fotos da escultura.