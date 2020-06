Campanha quer estimular doações de sangue em meio a pandemia oferecendo bolsa de estudos

Campanha 'Mais Sangue, Mais Vidas' quer estimular doações oferecendo bolsas de estudo em cursinho pré-vestibular Foto: Divulgação

Com a chegada do inverno, os estoques de sangue costumam receber menos doações. E, diante da pandemia do novo coronavírus, o volume registrado nos hemocentros de todo o País diminuiu consideravelmente.

Ainda no início da crise, os estoques paulistas estavam praticamente vazios. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma queda de 80% nas bolsas de sangue foi registrada, o que fez com que o hemocentro local entrasse em alerta. “Como esse é um problema de magnitude nacional, ele precisa de uma resposta do seu tamanho e impacto, por isso, a campanha 'Mais Sangue, Mais Vidas' abrange todo o País”, afirma Guilherme Chéquer, de 18 anos, coordenador local da Students For Liberty Brasil, discente de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina e fundador do Grupo Alan Turing de Estudos.

Além dele, jovens como Jhone Carrinho, que estuda Eletrotécnica no Instituto Federal de Goiás, o designer gráfico Luis Gustavo Bastos Paes, coordenador Estadual de Minas Gerais na Students For Liberty Brasil, e Amanda de Vasconcellos, aluna de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, decidiram criar a campanha ‘Mais Sangue, Mais Vidas’.

A proposta oferece bolsas de estudo para cursinho de pré-vestibular online do ProEnen e outros brindes para quem doar sangue, como explica Guilherme Chéquer. “Por enquanto, temos duas parcerias comerciais fechadas. Uma delas é com o cursinho de pré-vestibular online do ProEnem, que está nos concedendo R$ 20 mil em bolsas de estudos integrais, o que totaliza 100 bolsas integrais no curso deles e, a partir da bolsa de número 101, estamos concedendo 50% de desconto na assinatura do serviço, o que pode ajudar muitos estudantes a passarem por este momento complicado de pandemia e EAD”, ressalta.

Os estudantes Luis Gustavo Bastos Paes, Amanda de Vasconcellos, Guilherme Chéquer e Jhone Carrinho Foto: Divulgação

A Multilaser, loja de produtos online, também concedeu 20% de desconto àqueles que participarem da campanha. A ideia é aumentar as parcerias para estimular as doações de sangue em todo o Brasil. O projeto tem um perfil oficial no Instagram para o acompanhamento das ações.

Para receber os brindes, o participante tira uma foto dele no momento da doação, solicita um atestado de doação ao hemocentro e preenche um curto formulário disponível no site da campanha. Feito isso, a pessoa receberá os brindes solicitados no seu email em até sete dias.

“Também vale ressaltar que é importante falar a verdade durante a triagem que ocorre antes da doação. As pessoas que forem impedidas de doar por algum motivo podem entrar em contato conosco através do e-mail e também disponibilizaremos os brindes que solicitarem. Isso é importante para que possamos manter a segurança e a qualidade do sangue doado”, conclui Chéquer.