Campanha ‘Eu Ajudo como Da’ doa alimentos, kits de higiene e máscaras no Rio de Janeiro

A dentista Simone Levy começou doando marmitas e lançou a campanha 'Eu Ajudo como Da', em meio à pandemia Foto: Divulgação

No início da pandemia, a dentista Simone Levy decidiu começar uma ação voluntária doando marmitas para famílias em vulnerabilidade diante do novo coronavírus. Hoje, dois meses depois, a campanha ‘Eu Ajudo como Da’ tem 30 voluntários e arrecadou R$ 20 mil em uma ação de vaquinha online.

Quando uma pessoa entra em contato dizendo que quer ajudar, é oferecida toda a estrutura, incluindo motorista e parte das doações para que possa fazer a distribuição no bairro onde mora. A ideia é atingir o maior número de regiões possível e ter um voluntário responsável por cada uma delas. As ações são realizadas sempre aos domingos.

Quem puder ajudar doando água, garrafas de 500ml ou 600ml vazias para os sucos, cobertores, meias, alimentos não perecíveis e itens de higiene, é só entrar em contato através do perfil no Instagram da campanha. A idealizadora da campanha, Simone Levy, esclarece que há inúmeras formas de contribuir e se cada um ajudar como puder, as ações continuarão acontecendo por tempo indeterminado.

Desde abril, campanha já arrecadou mais de R$ 20 mil através do site 'Vakinha', para famílias em situação de vulnerabilidade Foto: Divulgação

Até agora, foram distribuídas 4.800 refeições e 1.500 lanches a moradores de rua de mais de dez bairros do Rio: Barra da Tijuca, Lapa, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, Jacarepaguá, além da região central.

Além disso, 3.200 garrafas de água para beber, 360 garrafinhas de suco natural, dois mil kits de higiene, 320 fraldas geriátricas, mil fraldas infantis, 1.420 máscaras, 250 cobertores, 370 pares de meia e 50 quilos de ração para os cachorros de rua foram distribuídos.

Além de alimentação, população recebe kits de higiene e máscaras durante pandemia de covid-19 Foto: Divulgação

Em parceria com o Instituto da Criança, já foram doados cinco mil sabonetes à população de rua e para cinco instituições de caridade que assistem pessoas do grupos de risco para a covid-19: ASAB - Associação Solidários Amigos de Betânia, URS BIA BEDRAN Asilo e Casa de Repouso, ONG ALFA, Projeto Social Amparo ao Próximo e Ammica. Além disso, a campanha ajuda dois microempreendedores e nove profissionais autônomos de forma contínua, incluindo motoristas.

Recentemente, o movimento lançou uma doação específica para pets.

A campanha #euajudocomodá também lançou uma camiseta para arrecadar mais fundos para a causa. Elas estão sendo vendidas através do perfil no Instagram e o valor é R$70.