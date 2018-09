Campanha do Ministério do Trabalho para Dia da Mulher não sai como o esperado

Mulheres relataram experiências vividas em seus empregos (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay / @089photoshootings

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O que era para ser uma campanha do Ministério do Trabalho para celebrar a data, acabou se tornando um meio pelo qual muitas usuárias denunciaram o machismo no mundo do trabalho.

“O mês da mulher chegou e o Ministério do Trabalho quer te ouvir. O que é ser trabalhadora para você?”, lê-se na postagem. Algumas respostas seriam selecionadas e compartilhadas na rede social do ministério, como o exemplo dado: “Ser trabalhadora é ir em busca de seus sonhos, superar obstáculos, vencer limites”.

Porém, diferentemente do caso exemplificado, a maior parte dos comentários na publicação foi de mulheres denunciando situações machistas pelas quais passaram em entrevistas de emprego e também em seus trabalhos.

Confira algumas:

Passar a vida toda trabalhando em casa e fora de casa pra não conseguir se aposentar e não ter dinheiro nunca pra fazer qualquer coisa. — Bia (@idcnway) 2 de março de 2018

É passar por entrevistas com as perguntas: - Você tem filhos? - Quando pretende ter filhos? - Quantos filhos pretende ter? E por mais que você negue querer ter filhos as perguntas continuam. — Camila Rubim (@carubim) 2 de março de 2018

É ser interrogada na entrevista se você está grávida e mesmo você dizendo que não as perguntas continuam "pq a sua barriga, as suas roupas provam que vc está grávida". Mas vc não pode virar a mão na cara da pessoa. — Camila Rubim (@carubim) 2 de março de 2018

É viver na tensão achando que vai ser demitida depois da licença maternidade — Carol Christo (@CarolChristo) 4 de março de 2018

É ser taxada de cabeça dura e c/ "personalidade forte" por adotar a exata mesma postura de um homem que é visto como diligente e assertivo. — Lua Becker (@LuaBeckerr) 4 de março de 2018

é optar por ir trabalhar com uma roupa merda p/ se poupar de comentários idiotas ou olhares desagradáveis — A fe (@frnndluc) 4 de março de 2018

Ter melhor formação acadêmica e menos prestígio porque pode ficar grávida.É ouvir que quando uma mulher foi promovida ou teve um aumento foi porque "deu pro chefe". É ter dupla jornada de trabalho porque os homens querem dividir contas mas não os afazeres domésticos. — roberta merlo (@rcmnani) 4 de março de 2018