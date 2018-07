Campanha das redes sociais funciona e criança com Síndrome de Down vira modelo

. Foto: Reprodução/ Facebook Crystal Barbee

Meagan Nash, mãe de Asher, mobilizou a internet para lutar contra o preconceito sofrido pelo filho. Asher que não pode participar ser modelo de uma agência por ter Síndrome de Down. Parece que todo o esforço da norte-americana deu certo: o pequeno recebeu um convite para participar de uma campanha publicitária.

Em entrevista ao canal de televisão norte-americano WXIA-TV, Meagan revelou que com a ajuda da ONG Changing The Face of Beauty e com a campanha nas redes sociais, ela conseguiu que seu filho ganhasse espaço e foi ao encontro do CEO da OshKosh, que convidou Asher para ser modelo.

O pequeno conquistou o coração do CEO na entrevista. “Ele estava acenando, mandando beijos e o CEO pegou ele no colo, onde ele ficou até o fim”, relembra a mãe.

Asher já foi convidado para mais uma campanha, a da OBALL 2017.