Campanha arrecada fundos para ajudar mulheres prejudicadas por coronavírus em Paraisópolis

Vista do bairro de Paraisópolis, em São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ajudar mulheres que são chefes de família e trabalhadoras informais com uma renda básica enquanto durar o isolamento em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Esse é o objetivo de voluntários do Instituto Embarque de Paraisópolis e do cursinho popular Carolina de Jesus. Eles lançam uma campanha para auxiliar mulheres da comunidade local, cuja atividade profissional tem sido prejudicada pela crise desencadeada pelo covid-19.

A iniciativa consiste em arrecadar valores via crowdfunding para garantir a subsistência das famílias de trabalhadoras informais que tiveram a sua renda comprometida.

Por meio da página Vakinha, a ação promove a arrecadação de R$ 50 mil que serão distribuídos para mães e mulheres que ainda não tiveram filhos, mas que contribuem com a renda de seus lares. Cada beneficiada, será contemplada com a quantia de R$ 400 mensais pelo tempo em que as medidas de restrição para conter a disseminação do vírus durarem.

O único critério é que todas sejam moradoras de Paraisópolis ou de regiões próximas à comunidade. O auxílio será oferecido por ordem preferencial. Mães solteiras terão prioridade. Em seguida, serão contempladas todas as mulheres com quatro ou mais pessoas na família. Por último, poderão receber o benefício aquelas que não possuem dependentes, mas que também perderam a sua renda.

“Algumas projeções dizem que esta crise deve durar cerca de vinte semanas. Por isso, esperamos contar com o máximo de colaborações para que possamos auxiliar as famílias pelo maior tempo possível”, afirma Jonathan Ribeiro Grigorio, um dos organizadores da campanha.

Serviço:

Campanha: Fundo para Mães e Trabalhadoras Informais Afetadas pelo covid-19

Para doar, acesse o site; clique aqui.