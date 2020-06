Campanha arrecada alimentos para produção de refeições à pessoas em vulnerabilidade na pandemia

Voluntários preparam alimentos para pessoas em vunlerabilidade durante pandemia de covid-19 Foto: Instagram/@pratocheioamigosdoarturalvim

Em abril, um mês depois de o coronavírus atingir em cheio o Brasil, Tássia Gomes, o marido e um amigo, que já fazia ações sociais em períodos como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, decidiram arrecadar alimentos para a produção de refeições às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

A campanha, intitulada Prato Cheio Amigos do Artur Alvim, ocorre na região Leste de São Paulo, abrangendo as comunidades: Vila Nhocuné, Barroca, Cambalacho, X-Morro, Pacarana, Cingapura (Santa Luzia), Jacu Pessego, Itaquera, Pau Queimado (Penha) e Viaduto Aricanduva.

Todos os dias, 350 pessoas são atendidas com as refeições preparadas pela comunidade, que também conseguiu distribuir 50 cestas básicas. “Nossa campanha é mantida através de amigos que fazem as doações de alimentos. Eu e mais nove pessoas contribuímos, semanalmente, com algum valor de R$50 a R$150. Também temos um grupo que chamamos de Administradores, que frequentam o Campo do Artur Alvim - Associação Atlética Artur Alvim, onde atualmente é nossa sede e nossa cozinha, e conseguimos arrecadar entre esses amigos também um valor de R$500, que utilizamos para gás, compras de temperos, produtos de limpeza e demais gastos básicos. Sempre falta alguma coisa, mas também conseguimos através da divulgação boca a boca”, afirma Tássia Gomes.

A campanha tem perfil nas redes sociais como Instagram e Facebook, onde as doações recebidas são publicadas e para que quem quiser colaborar tenha um canal de comunicação.

Também existe um número de WhatsApp para quem quiser participar da ação.

“Solicitamos diariamente doações. Nas semanas em que as doações são poucas, juntamos voluntários e fazemos o porta a porta, pois diariamente produzimos em torno de 60 quilos de alimentos para nossas refeições. Contamos também com uma doação de um mercado de legumes e verduras que serão descartados por eles e, assim, cedido à nós, no qual triamos, fazemos a higienização e a utilização na cozinha”, ressalta a fundadora da campanha.