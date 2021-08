Campanha arrecada agasalhos no Parque do Ibirapuera; saiba como participar

Campanha arrecada agasalhos no Parque do Ibirapuera até o dia 20 de agosto, a primeira fase Foto: Divulgação/Urbia Gestão

As temperaturas em São Paulo estão baixas nas últimas semanas e muita gente ainda sofre com o frio. Diante dessa onda que tem atingido diversas regiões do Brasil, a população em situação de rua se torna ainda mais vulnerável.

Por isso, uma campanha arrecada agasalhos no Parque Ibirapuera, na zona Sul da cidade. A Urbia, responsável pela gestão do parque, e a Indigo, gestora do estacionamento do local, se uniram para instalar coletores nos quais visitantes do Ibirapuera, até mesmo sem sair do carro, poderão depositar itens como agasalhos, cobertores e outros.

Em esquema de drive, as pessoas podem doar até mesmo sem sair do carro. A primeira parte da ação vai até o dia 20 de agosto, priorizando a doação de peças de roupas que aqueçam mais, como casacos e blusas de manga comprida.

Ao todo, três postos de coleta foram instalados nos portões 2, 3 e 7. As peças arrecadadas serão destinadas ao Projeto Pão do Povo da Rua. Pertencente ao Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Brasileira (IPCB), o projeto fornece diariamente café da manhã e sopa para pessoas em situação de rua no centro da cidade de São Paulo e entregam roupas para proteção ao frio.

Qualquer pessoa pode realizar a doação diretamente nos coletores instalados no estacionamento do Parque do Ibirapuera, inclusive os visitantes sem carro.

Para quem desejar doar no sistema drive-thru, basta acessar o portão 2, 3 ou 7 e depositar as peças de agasalho sem sair do carro. A ação Manobra Solidária é realizada pela Indigo e está inserida na campanha ‘Urbia Solidária’, uma iniciativa de responsabilidade social da Urbia.

"Quase todo mundo tem uma peça em bom estado esquecida no guarda-roupa. Nosso propósito é incentivar esse desapego e fazer com que essas roupas tenham um destino feliz ao aquecer as pessoas que mais necessitam nesses dias em que as temperaturas estão muito baixas. É uma ação que faz bem para quem doa e, principalmente, para quem recebe os itens”, afirma Samuel Lloyd, diretor da Urbia Parques.

A triagem e a higienização dos itens doados são responsabilidade da Indigo. “Já arrecadamos, selecionamos, higienizamos e distribuímos mais de 300 mil peças de roupas para instituições em Porto Alegre e cidades vizinhas, com o apoio de voluntários e nossos colaboradores. Nosso objetivo é buscar uma forma de facilitar as doações, desde a comodidade para quem pode colaborar até a captação de ONGs e instituições que necessitam dos itens. Temos a certeza de que a chegada ao Ibirapuera e a parceria junto à Urbia vai ampliar ainda mais essa corrente de solidariedade”, destaca Roque Perachi, diretor-executivo da Indigo.