Câmeras flagram homem descendo escadaria de Roma com Maserati; assista

Escadaria da Piazza di Spagna, no centro histórico de Roma. Foto: ANSA

Câmeras de segurança flagraram um homem descendo uma escadaria histórica do centro de Roma com um carro da marca de luxo Maserati.

O episódio ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 11, na famosa escadaria da Piazza di Spagna, um dos pontos turísticos mais visitados da "cidade eterna".

Nas imagens, é possível ver o veículo se aproximando pela via Sistina e contornando as barreiras contra automóveis instaladas na parte de cima. Em seguida, ele desce a escadaria, mas fica parado sobre os degraus.

O motorista então sai do carro para verificar a situação, momento em que as imagens são interrompidas. O homem é um cidadão saudita de 37 anos e foi detido no Aeroporto de Malpensa, nos arredores de Milão, após ter devolvido o Maserati alugado.

Ele foi denunciado por dano agravado a bens culturais e monumentais, mas responderá em liberdade.

A escadaria de 135 degraus foi inaugurada em 1725, pelo papa Bento XIII, e liga a Piazza di Spagna, na parte baixa, à igreja da Santissima Trinità dei Monti, na parte alta.

