Câmeras de vigilância de ONG flagram homem atirando cão por cima de portão

O sistema de segurança da União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), localizada em Itapetininga, no interior de São Paulo, registrou uma cena criminosa. Nas imagens, um homem estaciona uma caminhonete branca em frente à ONG, agarra um cão de médio porte, que estava amarrado na caçamba do veículo, e o atira por cima do portão. Apesar do susto, o animal foi submetido a exames e passa bem. Ele está em um lar provisório e, em breve, será encaminhado para adoção.

Momento em que homem arremessa o cachorro por cima do portão da ONG Foto: GloboNews|Reprodução

A cena foi acompanhada atentamente por uma voluntária, que assistia às imagens por meio das câmeras do local. Ela ainda tentou intervir, acionando a polícia por telefone, mas o homem percebeu e fugiu. As autoridades tentam, agora, reconhecer o sujeito. Assim que isso for feito, ele será autuado por maus-tratos. A pena varia de três meses a um ano de detenção.

Para denunciar abusos contra animais, a polícia disponibiliza um canal especializado.