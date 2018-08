Camelos são desclassificados de concurso de beleza por uso de botox

Cerca de 12 camelos foram desclassifcados de um tradicional concurso de beleza na Arábia Saudita após seus criadores usarem botox para deixarem os animais mais bonitos Foto: Faisal Al Nasser/Reuters

Cerca de doze camelos foram desclassificados de um concurso de beleza anual na Arábia Saudita porque foram injetados com botox. Segundo a agência Reuters, os juízes descobriram que os criadores tinham aplicado a substância neles para deixá-los mais bonitos.

O concurso faz parte de um festival anual realizado nos arredores de Riad, a capital do país do Oriente Médio. “O camelo é um símbolo da Arábia Saudita”, disse o juiz Fawzan al-Madi, responsável pelo concurso, à Reuters. “Antigamente ele era preservado por necessidade, mas agora virou passatempo”, continuou.

Os prêmios distribuídos no concurso, que vão desde os concurso de beleza até corridas com os camelos, podem chegar a 213 milhões de riyals (cerca de R$ 182 milhões), o que torna tentador aos criadores tentarem burlar as regras para ter vantagem sobre seus competidores.

Mesmo assim, qualquer forma de modificação dos animais é proibida pelas regras do concurso. “Camelos que são encontrados com drogas nos lábios, depilados, pintados em qualquer parte do corpo ou com mudanças no seu estado natural não são permitidos”, dizia o manual de regras da edição de 2017.

Em 2018, o público no festival aumentou, com 300 mil pessoas fazendo a viagem para o festival. Além das competições, o festival também conta com um mini-zoológico, um museu com esculturas de camelos, barracas para experimentar leite do animal e um planetário explicando como os exploradores árabes usavam as estrelas para se guiar no passado.

//Com informações da Reuters