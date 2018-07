Caixa se dispõe a cuidar de criança para cliente poder fazer compras

Mulher segura criança Foto: Pixabay

A escocesa Lauren Walker precisava fazer compras e decidiu levar seu filho Alistair à loja Marks & Spencer, quando o garoto começou a berrar e fazer bastante barulho. Quando ela já estava pensando em sair da loja, para não incomodar os outros consumidores, um funcionário chamado Mubarak Ahmad se dispôs a ajudá-la.

Para sua surpresa, o rapaz acalmou o garoto em seu colo, e permitiu com que a mãe terminasse as compras em paz. Na hora de pagar no caixa, ao mesmo tempo em que passava os produtos comprados no leitor do caixa com uma mão, segurava o bebê em outra.

Em entrevista ao Daily Record, Lauren contou: "Um funcionário chamado Mubarak passou um tempo com ele [seu filho] para que eu pudesse completar as compras. Ele foi enviado por Deus".

"Conversar com os clientes e ajudar a fazer a diferença é a parte do meu trabalho da qual mais aproveito", concluiu Mubarak ao jornal.