Caixa de supermercado paga conta de cliente que não tinha dinheiro

Operador de caixa John Lopez Jr trabalha no Wallmart, em Princeton Foto: Reprodução Facebook/ Laci Simms

Laci Simms compartilhou no Facebook, em 18 de dezembro, o relato de uma daquelas atitudes que resgatam a esperança das pessoas. John Lopez Jr, operador de caixa do Wallmart, em Princeton, nos Estados, teria arcado com o valor da compra de R$ 430 (110 dólares) de uma cliente com dificuldades para fazer o pagamento.

"Acabei de testemunhar este 'garoto' pagando por um carrinho de mercadoria para uma mulher em óbvia angústia por não poder pagar. Ela estava algumas pessoas à frente de nós e quando ela teve dificuldade em pagar sua conta, ele entrou em cena e disse a ela para esperar que ele iria pagar seu total. Foram 110 dólares!", escreveu Simms.

A mulher que presenciou a boa ação também elogiou a postura do profissional no dia a dia. "Se você nunca teve o prazer de passar pelo caixa de John, por favor, procure-o na sua próxima visita. Ele está sempre cantando, animado, cortês, alegre e eficiente. Eu não conheço a história de John, mas eu não acho que ele tenha mais de 20 anos de idade."

"Ele apenas renovou minha fé na humanidade e na geração que estamos criando! Compartilhem isso para que o mundo saiba que John é uma bênção para a nossa comunidade", disse Laci.

Recompensa

No mesmo dia em que Laci Simms publicou a história na rede social, o internauta Brandon Weddle criou uma campanha no site Gofundme em nome de John Lopez Jr com a meta de arrecadar 50 mil dólares (R$ 194 mil). O valor seria usado para recompensar o funcionário do supermercado.

"Este ano eu gostaria de manter vivo o espírito de Natal, retribuindo a este homem. Recentemente, vi um post em que esse caixa do Walmart pagava por uma compra para uma mulher que obviamente estava necessitada. A conta não era pequena. Nenhuma pergunta feita. Ele deu abnegadamente. Foi tornado público. Os comentários que eu vi sobre esse cavalheiro são extraordinários. Ele toca muitas vidas diariamente. Eu gostaria de retribuir a ele por constantemente se entregar à nossa comunidade. Qualquer quantia seria muito apreciado. Ele também está tentando economizar dinheiro para entrar na faculdade. Vamos nos unir como uma comunidade e pagar as mensalidades do John. Ele fará grandes coisas! Feliz Natal e Deus abençoe!", escreveu Brandon ao criar a 'vaquinha'.

Nesses primeiros nove dias de campanha, o valor arrecadado chegou a R$ 135 mil (35 mil dólares).